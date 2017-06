Politi uge 23

Brændstof stjålet i Skovlunde

Mandag den 5. juni klokken 21.20 kørte et køretøj ind på en tankstation på Torvevej i Skovlunde, hvor føreren fyldte cirka 55 liter brændstof på og forlod stedet uden at betale for det. Registreringsnummeret på bilen var AT 84 673, hvilket er afmeldt for år tilbage i politiets systemer.

Mere stjålet brændstof

Onsdag den 7. juni klokken 20.22 kørte en personbil ind på en tankstation på Torvevej i Skovlunde, hvor en ukendt fører tankede ca. 60 liter brændstof og herefter kørte fra stedet uden at betale. Bilen havde registreringsnummeret: YY 32 704, som sås afmeldt i politiets systemer i maj måned.

Gaderøveri i Ballerup

Fredag den 9. juni klokken 05.02 blev en 43-årig mand udsat for røveri af en gruppe mænd, da han stod og ventede på bussen ved Lautrupvang i Ballerup. Gerningsmændene henvendte sig til ham og bad ham om at udlevere alle sine penge og andre værdigenstande, mens de stod omkring ham i en halvcirkel. Da manden nægtede at udlevere sine ting, sparkede den ene gerningsmand ud efter ham. Manden nåede at parere, hvorefter det lykkedes ham at løbe fra stedet og gemme sig, til han fik fat på en taxa.

Narko og våben i bil

Søndag den 11. juni klokken 02.36 på Agernskrænten i Ballerup blev en 38-årig mand sigtet for at køre bil, selvom han var påvirket af euforiserende stoffer, ligesom han blev sigtet for at køre uden førerret. Ved ransagning af mandens bil blev der blandt andet fundet amfetamin og et knojern, hvilket manden også blev sigtet for.

Solbrilletyv på spil

Fredag den 9. juni klokken 18.25 blev det anmeldt, at en ukendt gerningsmænd havde stjålet flere par solbriller fra en brilleforretning i Ballerup Centeret. Tyveriet skete angiveligt, da en kunde bad om at få lov at prøve flere solbriller, hvormed vedkommende skiftede de originale briller ud med flere billigere modeller og herefter forlod butikken. Tyveriet blev opdaget, da en ekspedient skulle fremvise brillerne til en ny kunde, hvor ekspedienten konstaterede, at brillerne var væk.