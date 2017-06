Vind ’Far til fire på toppen’

Filmen er blevet set af over 230.000 mennesker i biografen, de kunne muntre sig over det helt nye Far til fire-cast med blandt andre Martin Brygmann som Far og Thomas Bo Larsen som Onkel Anders.

Alle er bange for noget. Også Far. Han lider nemlig forfærdeligt af højdeskræk. Og for at han ikke skal takke nej til et nyt arbejde, på 27. etage, der ellers vil kunne redde familien fra at skulle flytte til en anden del af landet, beslutter familien sig for at tage til Norge og få kureret hans højdeskræk. Men snart viser det sig, at Fars højdeskræk ikke er det eneste, de kæmper imod.

I samarbejde med Nordisk Film udlodder vi tre eksemplarer af filmen på dvd. For at deltage i konkurrencen skal du svare rigtigt på følgende spørgsmål:

Hvad hed komediegruppen, som Martin Brygmann var en del af, der lavede kæmpehittet ‘For kendt’?

Send dit svar samt navn og adresse på mail til vind@ballerupbladet.dk. Sidste frist for at deltage er mandag den 19. juni klokken 9. Vinderne får direkte besked og skal efterfølgende selv afhente filmen på redaktionen i Ballerup.