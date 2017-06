Beboere raser over kørsel i Centrumgaden

En gågade er, som navnet nok antyder en gade, hvor man går for eksempelvis at kigge på forretningerne og spise i restauranterne.

Men i Centrumgaden i Ballerup er der flere og flere, der ikke rigtig kan forstå ordet gå, men omdanner det til køre- eller parkeringsgade. Igennem de seneste måneder er omfanget af privatbilister, der kører eller parkerer i gågaden steget voldsomt. Og nu er beboerne ved at få nok.

Igennem flere uger har beboere fra Centrumgaden harceleret over de mange parkerede og kørende biler, der udover irritationen og provokationen i deres ligegyldighed, også fremkalder farlige situationer. Derfor kræver de handling, så uvæsenet kan kommes til livs. Men det er ikke så let, hvis man spørger Helle Hardø Tiedemann (A), formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Skilte og chikaner

»Det irriterer også mig, at det er blevet så voldsomt. Som jeg også har svaret på i Ballerup Bladet i de sidste par uger, så vil vi meget gerne komme problemet til livs. Derfor har jeg bedt forvaltningen om at komme med en løsning – hurtigt. Det kan være plantekasser og chikaner, det kan være skiltning, der tydeligt viser, at parkering er forbudt. Så kan vores p-vagter slå ned på det. Det er sværere med kørslen i gaden, for det kan p-vagterne ikke gøre noget ved. Det er politiets opgave,« siger Helle Tiedemann.

Hun erkender, at problemet også er taget til fordi nærpolitistationen er væk og at politiet har andre opgaver og ikke kommer så meget i området.

»Men vi håber, at vi kan få politiet til at komme mere forbi, når de alligevel er på runde i område. Det er vigtigt, at vi får sendt det signal, at det ikke er ok at parkere eller køre i Centrumgaden,« siger hun.

Kan ikke spærres af

Samtidig er udfordringen, mener udvalgsformanden, at Centrumgaden ikke bare kan spærres af, som nogen ønsker det.

Vi kan ikke bare spærre gaden af, for der skal kunne komme udrykningskøretøjer ind, der skal kunne komme biler ind med varer til forretningerne og ældre borgere skal kunne hentes. Så det med, at man bare kan spærre helt af, det kan vi ikke. At skulle etablere nogle fjernstyrede bomme eller ’pullerter’ er en mulighed, men en meget dyr mulighed. Og hvem skal så have ’nøglen’ til pullerten og hvem skal administrere det. Desværre er det ikke bare så let. Men jeg er den første til at erkende, at vi har et problem i Centrumgaden og at det skal løses,« siger Helle Hardø Tiedemann.

Som nogen måske har bemærket, er der helt aktuelt blevet sat en række store plantekummer op i Centrumgaden, både ved Kirketorvet og på broen ved stationen, hvor der netop har været store problemer med parkerede biler.

Men om de er bevidst strategisk placeret i kølvandet på denne sag er uklart.

»Jeg har bedt forvaltningen om at handle hurtigt, men om de netop er sat op i denne forbindelse, det er jeg ikke klar over. Men jeg kan i hvert fald sige, at plantekasser på strategiske steder er en af de ting, der kan gøres i Centrumgaden for at dæmme op for parkering og kørsel,« siger Helle Hardø Tiedemann.