Kriminaliteten falder, men den er grovere

Det er den samme tendens man ser over hele landet. Generelt er kriminalitetsraten faldende og langt de fleste unge er lovlydige og har mere travlt med at passe deres skole, interesser og hvad de ellers bruger tiden på. Den tendes ses også i Ballerup, hvor de sidste nye tal fra politiets statistikker viser, at antallet af anmeldte lovovertrædelsder er faldet med 8,1 procent.

Dermed oplever Ballerup det næsthøjeste fald i kriminaliteten i politikredsen, kun overgået af ’Vestegnens Monaco’ – Herlev, der har oplevet et fald på mere end 12 procent.

Det er tal, der naturligvis glæder lederen af lokalpolitiet i Ballerup, Lars Lypart.

»Det er vi naturligvis meget tilfredse med. Vi følger den generelle tendens, der er på landsplan og oplever altså et markant fald i kriminaliteten. Man må sige, at de unge generelt er blevet mere lovlydige og det er vi glade for,« siger Lars Lypart.

Mere netsvindel

Faldet er mest markant indenfor tyveri og røveri mens der er sket en stigning indenfor sædelighedsforbrydelser. Her er antallet dog så lavt, at selv en enkelt lovovertrædelse mere end året før, giver en voldsom stigning.

Indenfor økonomisk kriminalitet er der sket en stigning, hvor især sagerne om netsvindel og hacking fylder op.

»Der er mange sager om kriminalitet på nettet. Både mere sofistikerede svindelsager til de mere udbredte, hvor folk lader sig narre af tiggermails og den slags. Det er svært at gøre noget ved og det er slet ikke noget, vi på lokalt plan bekæmper. Der er det mest op til os at fortælle fok, at de skal lade være med at hoppe på den slags numre. For det er jo en forretning for svindlerne og hvis folk ikke hopper på den, så er der ingen forretning,« siger Lars Lypart.

Men selvom alt tilsyneladende ser ganske lyserødt ud i statistikken, så er der malurt i bægeret.

Mere hårdkogte

For selvom der er blevet færre kriminelle, så er de færre der er det, til gengæld blevet langt mere hårdkogte. Det viser sagerne om skyderier i Hede-Magleparken, Lilletoften i Skovlunde og andre sager. Og det skaber utryghed.

»Vi har en lille gruppe, der slet ikke kan nås. Her hjælper ikke pædagogik og snak, for de er forlængst udenfor den slags. Her hjælper kun den hårde linje. Vi ser jo, at der stadig er hashhandel primært i Hede-Magleparken og samtidig er der stadig bander i området. Så vi stresser dem og er efter dem, så meget vi kan. Men det er forkert at sige, at der er mere utrygt.

For selvom de bruger grovere metoder, så er det jo kun hinanden de går efter. Men det ændrer selvfølgelig ikke på, at det virker utrygt eller provokerende på almindelige folk, at der står sådan nogle grupper og handler,« siger Lars Lypart.

Godt samarbejde

Han roser i øvrigt det samarbejde, som Gladsaxe, Herlev og Ballerup kommuner har indgået om at bekæmpe kriminaliteten og sætte ind over for unge, der er på vej ud i uføre.

»Det virker og vi kan kun være tilfredse med, at blandt andet Ballerup Kommune gør så meget.

Der er motocross-klubber, sommerferieaktiviteter og en lang række andre tiltag, der bestemt hjælper de mere rodløse unge. De hardcore kriminelle, som man måske læser om, de er ikke kommunens område, der skal politiet ind over,« siger Lars Lypart.