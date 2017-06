Der bliver mere trafikstille i Ballerup

Igennem de seneste år har Ballerup Kommune arbejdet for at sætte hastigheden ned på en lang række veje. Både større og mindre veje har fået ny belægning og fået reduceret hastigheden.

Nogen har skældt ud over tiltagene, mens andre har jublet over det, men et nyt kommunalt notat om virkningen af de såkaldte støjreducerende tiltag overfor vejtrafikstøj viser nu, at fremfærden har haft en effekt.

Den seneste beregning af vejstøj var fra 2012 og i den mellemliggende periode er antallet af støjbelastede boliger faldet med knap 60 procent. Det betyder, at der nu ’kun’ er 156 støjplagede boliger mod 357 for fem år siden.

Indsatsen virker

I flere af de boligområder, hvor der er beregnet et fald i støjbelastningen fra trafikstøjen har Ballerup Kommune indført forskellige trafikale tiltag, der har været med til at reducere støjen.

»Det viser, at vores indsats for at sætte hastigheden ned og lave ny og bedre vejbelægning virker. Der har været en del kritik af det, men vi har altså reduceret antallet af støjplagede boliger med næsten 60 procent. Det er ret mange,« siger formand for Teknik- og Miljøudvalget Helle Tiedemann (A).

Mindre støj

Blandt de mest markante indsatser er Skovvej, hvor der er trafiksaneret med hævede overflader og variable hastighedstavler. Det har betydet, at gennemsnitshastigheden er faldet fra cirka 60 kilometer i timen til 40 kilometer i timen. Samtidig er støjbelastningen faldet med 3-5 dB.

Også på Bueparken blev der i 2015 etableret tre bump og indført zone med fartdæmpning til 40 kilometer i timen. Det har betydet, at gennemsnitshastigheden er faldet fra 51,5 kilometer i timen til 29,3 kilometer i timen. Det har også her betydet et fald i støjbelastningen med 3-4 dB.

Trafikmængden på Vestbuen og Sydbuen er faldet med 25 til 30 procent i perioden. Det handler dels om det generelle trafikmønster og åbningen af den nye motorvej i sommeren 2015. Også her er støjbelastningen faldet med 1-2 dB. I denne vinter er der sket en indsnævring af vejbanerne fra fire til to vejbaner på Sydbuen og dele af Vestbuen, men der er endnu ikke nogen tal for effekten af det.

Også Ballerup Boulevard har haft gavnlig effekt af den nye Frederikssundsmotorvej. Her er trafikmængden faldet med 10-12 procent siden åbningen i 2015 og samtidig er hastigheden faldet med fem procent og der er sket en støjreduktion på cirka 2 dB. Efter kommunens beregninger vil der sket et yderligere fald i trafikmængden, når indsnævringen af Ballerup Boulevard er færdiggjort samtidig med at hastigheden sættes yderligere ned.

Skovlunde Byvej er også et eksempel på, at den nye Frederikssundsmotorvej har haft en gavnlig effekt. Her er trafikmængden faldet med mellem 10 og 25 procent. Øst for Metalbuen blev den tilladte hastighed sat ned fra 70 til 60 kilometer i timen, hvilket har betydet en reduktion af støjbelastningen med 2-4 dB.

Biler ud på store veje

»Der er rigtig mange støjplagede boliger i Danmark og også i Ballerup, så vores mål er at få trafikbelastningen reduceret yderligere. Det skal ske ved netop at reducere hastigheden og få bedre vejbelægning, så folk kan få mere fred i deres hjem,« siger Helle Tiedemann, som i øvrigt påpeger, at hun intet har imod biler og selv har en bil.

»Men det er målet, at vi skal kunne være her alle sammen og at få bilerne ud på de veje, der er beregnet til de store trafikmængder«.