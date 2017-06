Millioner på vej til vejene

Den såkaldte ’sorte pulje’, der er øremærket vedligeholdelse af veje og trafiksikkerhedsprojekter skal tilføres ekstra millioner, så en række akutte opgaver kan blive løst.

Det har kommunalbestyrelsen besluttet, selvom puljen blev kraftigt reduceret på grund af de statsligt fastsatte anlægsrammer.

Ikke desto mindre har Ballerup Kommune fundet økonomisk luft til at investere fem millioner kroner i den sorte pulje. Pengene er fremrykninger af midler for 2018 og 2019 og skal bruges til at forbedre en række lokale vejstrækninger.

De skal blandt andet bruges til projektering af afvanding og belægning på en del af Skovvej, primært på en cykelsti i begge retninger. Der skal også bruges penge på opretning og udbedring af eksisterende vejbaner ved tre signalkryds på henholdsvis Ballerup Byvej/Måløv Parkvej, Skovvej/Hold-an Vej og Jonstrupvej/Vestbuen. Der skal også repareres vejbaner i krydset ved Malmparken/Ballerup Boulevard samt repareres en cykelsti ved Åbyvej i Skovlunde.

Dertil kommer, hvad der dukker op af akutte problemer.

Der ligger i forvejen lidt over tre millioner kroner i den sorte pulje, hvilket betyder at der vil være godt otte millioner kroner klar til at reparere på kommunens veje i indeværende år.