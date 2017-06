Ballerup Musikskole fylder rundt

Året er 1967. Ballerup Kommune er godt i gang med forvandlingen til moderne forstad. Nye boligbyggerier skyder op på Lilletoften og på Lundebjerg i Skovlunde. Ungdomsoprøret er i sin vorden, og der blæser i det hele taget nye vinde over Ballerup og over Danmark. Også på den musikalske front lyder nye toner, der skal få betydning for mange af Ballerups børn og for kulturlivet i årene fremover.

På Rådhuset har Holger Knudsen netop overtaget stillingen som skoledirektør, og med sig har han planer om at starte en kommunal musikskole, inspireret af Gladsaxe Kommune, hvor han kommer fra.

Bortset fra Frederiksberg, der havde tilbudt musikundervisning til børn gennem mange år og den nystartede musikskole i Gladsaxe, fandtes der næsten ingen kommunale musikskoler i Danmark. Men det skulle snart ændre sig. Ved en privatfest møder Holger Knudsen en af de bærende kræfter fra musikundervisningen på Frederiksberg, en skolelærer ved navn Hans Jørgen Hegn, der bliver ansat som musikkonsulent og skal sørge for at sparke gang i ’Den frivillige musikundervisning’, som er det navn, musikskolen går under de første år.

Hans Jørgen Hegn skal sammen med Jørgen Artby, der er lærer på Lundbjergskolen, stå for indkøb af instrumenter og skaffe musiklærere. Planen er at starte et blæseorkester, så en gruppe børn bliver inviteret på besøg på Lundebjergskolen, hvor de får lov til at prøve de gamle og bulede blæseinstrumenter, kommunen har købt. Håbet er, at børnene kan motiveres til at gå til musikundervisning. Det kan de, og det første skridt i retning af Ballerup Brass Band er taget.

Smeden som musiklærer

Imens har familien Holdgaard på Lerbjergvej i Ballerup fået deres 20-årig søn Frode hjem, efter han har aftjent sin værnepligt i Søværnets Tamburkorps. Han er egentlig udlært smed, selv om det er musikken, der står hans hjerte nær. For sang og musik har en fremtrædende plads i hjemmet på Lerbjergvej og får afgørende betydning for både Frode Holdgaards egen livsbane som på musikundervisningen i Ballerup. For både far og familiens to sønner, Frode og Frederik Holdgaard bliver hyret som musiklærere.

»Frode og Frederik Holdgaard lagde fundamentet for musikskolen, som den ser ud i dag. De gjorde benarbejdet. Frode fik samlet musiklærerne, der hidtil havde siddet i hvert deres lokale ude på hver deres skole. Det betyder, vi kan diskutere skolens udvikling. Det har højnet fagligheden i musikskolen, ligesom alle musikskolelærere i dag er uddannet inden for musik. Sådan var det ikke tidligere,« siger Hans Axelsen, der var en af de første elever på musikskolen.

Han forfulgte siden en karriere inden for musikken, ligesom mange af de elever der har trådt deres musikalske barnesko på Ballerup Musikskole. Hans Axelsen vendte senere tilbage til skolen, hvor han har undervist i 27 år.

Hans Axelsen. Foto: Flemming Schiller

Vind i sejlene

I de første mange år af musikskolens levetid foregår al undervisning ude på skolerne. Musiklærerne møder op på de enkelte skoler og underviser børnene på stedet. På hver af de 13 skoler, er der én musikleder, typisk en skolelærer, der brænder for musikken. Sammen skaber musikledere og musiklærere et fællesskab om musikken. Tilbuddene i musikskolen udvides, og det er ikke længere kun orkesterinstrumenter, Ballerups børn kan få undervisning i. Nu er der også klaver, blokfløjte, guitar, slagtøj og dans på programmet.

Det bredere repertoire giver nye muligheder, og i 1970’erne bliver Ballerup Musikskole initiativtager til en række musikshows på Ballerup Gymnasium, som folk strømmer til for at opleve. Forestillingerne er sat i værk af de entusiastiske musiklærere, heriblandt Jørgen Artby, som senere bliver musikchef i Ballerup Kommune med ansvar for byens musikliv for voksne.

Musikskolen har vind i sejlene, og i 1980’erne stiger elevtallet år for år. Samtidig stiger behovet også for en mere samlet struktur, og de 13 musikledere bliver kogt ned til fem, der er ansvarlige for hvert deres distrikt. Den ændrede struktur betyder mere samarbejde på tværs af skolerne og en mere målrettet undervisning, som kommer til udtryk i dygtigere musikskole-elever.

Fede firsere

Især 1980’erne husker Frode Holdgaard som fede tider. Musikundervisningen var båret frem af lige dele pionerånd og musikglæde, og politisk var der stor vilje til at give musikundervisningen prioritet.

»Det var de bedste år for musikskolen, fordi eleverne kendte os, de vidste, at jeg var musikmanden, når jeg kom rundt på skolerne. Jeg gjorde utrolig meget ud af at gå rundt i klasserne og fortælle om musik. Jeg tog gerne en ladning instrumenter med, strygere, blæsere, guitarer, som børnene fik lov til at røre ved og spille på. Og det gav noget i forhold til at gøre dem interesserede i musik,« husker 71-årige Frode Holdgaard, der blev pensioneret i 2010 efter 43 år i Ballerup Musikskole, de seneste år som souschef.

Frode Holdgaard. Foto: Flemming Schiller

Årets musikskole

I 1990 samles Musikskolen på Lautrupgaard og der udnævnes én central musikleder og en souschef. De administrative opgaver, som hidtil er blevet løst hjemme på køkkenbordet hos de enkelte musikledere, bliver overtaget af to sekretærer. Den rytmiske musik får mere plads, og der kommer øve-containere i Ballerup, og spilles musicals i Stenladen.

»Det at ledelse og lærerkorps var blevet samlet kunne mærkes. Arrangementer som Åben Musikskole, hvor eleverne en hel dag kunne fylde Lautrupgaard med musik og dans blev en del af byen. For hvert år disse arrangementer blev gentaget, kunne man også på andre fronter se, at musikskolen som institution var blevet mere professionel. Niveauet for hvad man kunne forvente af en elev voksede år for år. Ballerup Musikskole var blevet en professionel institution,« konstaterer leder af Ballerup Musikskole, Bjørn Holmegård, der selv har været en del af musiklærerkorpset og musikleder på Egebjergskolen.

Musikalsk mødested

Placeringen af Musikskolen på Lautrupgaard sammen med blandt andet Ungdomsskolen var et forsøg på at skabe et attraktivt ungdomsmiljø i et hjørne af kommunen, det lykkedes bare ikke, blandt andet fordi gården ligger langt væk fra byens midte. Glæden er derfor stor, da musikskolen i 2012 rykker ind på det, der engang var Parkskolen. Her samles undervisningen af de ældste elever, mens de yngste til og med fjerde klasse, stadig undervises ude på skolerne.

De ændrede fysiske forhold lægger op til fællesskab og giver bedre mulighed for sammenspil og for at eleverne kan mødes med hinanden og skabe musik. En udvikling der i 2015 var med til at sikre, at Ballerup Musikskole blev kåret som årets bedste af Dansk Musikskolesammenslutning.

I 2016 tager musikskolen endnu et skridt i retning af et bredere repertoire, da den skifter navn til Ballerup Musik-og Kulturskole. Det sker i kølvandet på, Billedskolen bliver lagt ind under musikskolen, og der kommer drama på skolens program.

Jubilæet fejres på lørdag den 17. juni i Ballerup med flere koncerter og optog gennem gågaden.

Program:

Kl. 11: Et musikalsk optog bevæger sig fra Rådhuset til Ballerup Kirke, der er første stop på turen.

Kl. 12: Eleverne giver koncert i Ballerup Kirke.

Kl. 12.45: Koncert i Baghuset og mulighed for at snuppe en særlig musikalsk Unicef-pølse. Herefter bevæger optoget sig gennem gågaden ned til Ballerup Centret.

Kl. 13.30: Dansk og musik i Ballerup Centre, hvorefter optoget bevæger sig mod Musikskolens eget domicil.

Kl. 14.30: Koncert i skolegården på musikskolens på Gl. Rådhusvej. Operasanger Jens Christian Wandt er konferencier og der serveres fødselsdagskage, jordbær og champagne.