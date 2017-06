Flere elever til NEXT Ballerup

Fra august 2017 flytter hovedforløbseleverne på handelsuddannelsesområdet, ligesom Ballerup bliver centrum for NEXTs kursusaktiviteter og den voksne gruppe erhvervsuddannelseselever.

»Vi styrker både Ballerup og uddannelserne ved at gøre det til NEXTs businesscampus. Vi tror på, at der kan være en god synergi mellem de forskellige områder. Lige fra de helt unge til dem, der er lidt ældre. Her vil vi have stort fokus på at skabe et fælles dna omkring entreprenørskab, hvilket vi håber kan komme det lokale erhvervsliv til gode,« siger Rasmus Frimodt, der er uddannelseschef og fremadrettet kommer til at have ansvaret for Ballerup-afdelingen.

Ændringen betyder helt konkret, at der fremover kommer til at være både 10. klasser, erhvervsuddannelseselever, gymnasieelever, kombinationen af erhvervsuddannelsen og gymnasieuddannelsen: eux og altså kursuselever i Ballerup.