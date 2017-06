Det lokale museum mangler frivillige

Men uden de cirka 60 museumsfrivillige, ville det aldrig kunne lade sig gøre at holde så meget åbent – og lave så mange arrangementer, som de gør på det lille museum i Pederstrup.

I øjeblikket mangler der dog folk til at hjælpe med at holde museet åbent for besøgende – de såkaldte ’museumsværter’ som tager sig af forskellige ting i forbindelse med bemanding af museet på søndage samt enkelte hverdage.

Museumsleder Mette Jensen understreger, at de frivillige selv bestemmer, hvor mange vagter de vil tage, men at man gerne ser, at de er der minimum én søndag om måneden i 2,5 time.

»Vi kan ikke tilbyde løn, men til gengæld byder vi på socialt samvær med andre frivillige, kaffe, julefrokost, medarbejdermøder, små studieture og lignende,« fortæller museumslederen.

Der vil også være mulighed for at deltage i årets arrangementer som for eksempel høstmarked og julestue.

Hvis man synes det lyder interessant, kan man kontakte museumsleder Mette Jensen tlf. 44773090 eller frivilligkoordinator Bent Jensen tlf. 41759978 eller sende dem en mail ballerupmuseum@balk.dk.