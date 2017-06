Graduering i Måløv Judoklub

Klubben har også kæmpere der tager ud til både små og store turneringer, med flotte resultater og mange medaljer til følge.

Måløv Judoklub har netop afsluttet vores sæson med en meget flot graduering af fem voksne og 11 børn, der alle bestod deres prøver med stort overskud.

Et stolt trænerteam var glade for at kunne uddele nye gradueringsmærker og bælter. Nicolaj Söderberg vandt en præmie for den allerflotteste graduering.

Som altid ser klubben nu frem til næste sæson, der begynder tirsdag den 15. august med børnetræning for 7-12-årige klokken 18 og voksen/ungdomstræning fra klokken 19.00.

Man kan læse mere om klubben på www.mjk-judo.dk.