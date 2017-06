Svar om affaldsordningen

Vi kan godt forstå, at du undrer dig over, at affaldet bliver tømt to gange om ugen i dit boligkvarter. Vi er i gang med at indføre en ny affaldsordning, og det er så stor en opgave, at vi er nødt til at indfase ordningen i etaper.

Den nye affaldsordning er rullet ud i villakvarterne, og til efteråret går vi i gang med rækkehusene. Indtil alle husstande i kommunen er med i den nye ordning, er det nødvendigt med to forskellige skraldebiler. Det skyldes, at de ”gamle” skraldebiler ikke kan håndtere det sorterede affald.

Set ud fra økonomiske og praktiske beregninger er det faktisk også den mest optimale løsning.

Det betyder nemlig, at affaldet bliver indsamlet hurtigere, og at skraldebilernes tid på gaden i gennemsnit bliver kortere – trods en oplevelse af, at der køres mere en hidtil. At der bliver kørt to forskellige dage på en uge sker også for at skåne skraldemændene, så de ikke bliver overbelastet.

Vi er meget opmærksomme på, at der kan være gener i overgangsperioden fra den gamle til den nye ordning. Vi arbejder hen i mod at alle i samme område får samme tømmedage, når den nye affaldsordning er rullet ud til alle i kommunen.