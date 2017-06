Fordi kultur samler

Seks projekter stillede op heriblandt vores om henholdsvis en udendørs scene ved Baltoppen og “Mere monitor 2 – mentor edition”.

Men der skulle kun bruges tre projekter. Heldigvis kom det ikke til nogen afstemning efter præsentationerne. For til workshoppen valgte flere af projekterne at gå sammen.

Fem projekter blev præsenteret; om kultur, dans, fællesskaber og musik. Nu er alle de projekter samlet under en paraply.

Kultur samler nemlig mennesker på tværs af aldre og baggrunde – uanset om det er dans på torvet, en udendørs koncert eller musikforløb for unge. Her vil vi hjælpe hinanden på kryds og på tværs med lydanlæg og udstyr til afholdelse af forskellige spændende arrangementer. Under en samlet hat har vi valgt at kalde summen af alle kultur projekterne for: #FordiKultur.

Vi er utrolig glade for at Anders Dalsgaard, Leif Mattsson og Susanne Lykke Lundø vil være med til at vi bakker hinandens projekter op. Dermed er chancen for, at vi kan sikre at de stærke fællesskaber, der er skabt, kan fortsætte.