Stop den unødige trafik i Centrumgaden

Der skal være sikkert at færdes for børn og voksne og vores erhvervsliv og butikker skal have gode vilkår i gågaden.

Derfor har vi i forbindelse med opstarten på budget 2018 forhandlingerne indsendt et forslag til administrationen hvor vi har bedt dem undersøge hvad en løsning med Pullerter vil koste i gågaden. Vi ved ikke endnu om det økonomisk er realistisk at gennemføre her og nu, men nu får vi analyseret hvad det vil koste og under hvilke vilkår det evt. kan gennemføres.

En sådan løsning ville kunne stoppe unødig bil trafik og fungerer godt i en række andre gågader rundt omkring i landet. Der vil selvfølgelig stadig være mulighed for vareindlevering tidligt på dagen og for eksempel ambulancekørsel skal selvfølgelig også kunne lade sig gøre døgnet rundt.