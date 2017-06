For et par år siden glædede kommunen os med montering af en barre i den ene side af bassinet.

Det er et stort ønske, at få monteret en tilsvarende i den anden side. Mange af deltagerne er så plaget af skavanker og gigt i hænderne, at det er problematisk, at kun kunne holde på bassinkanten.

Mange af de øvelser vi foretager os er netop ved kanterne hvor vi skal holde fast.