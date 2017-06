Det også glædeligt, at Helle Tiedemann ud fra hendes egne ord tager det alvorligt.

Blandt andet skulle der ifølge Helle Tiedemanns seneste indlæg været sket noget for at forhindre trafikken i gågaden.

Og ja, minsandten om det ikke stemmer. Der er sat fire mega cementblomsterkrukker op. Og til forvaltningens store ros, så er de virkelig flotte.

Men til forvaltningens ris hører så lige med, at man har været så geniale, at sætte alle fire på en sådan måde at de ikke chikanere trafikken. Det jo smart tænkt idet en bil kan blive rigtigt skadet af, at ramme en sådan betonkrukke. Klogt placeret.

Et andet sted i Ballerup Bladet for sidste uge, bryster man sig med at have 5 millioner kroner fra den »sorte« pulje samt at man laver en fremskrivning til år 2019 med yderligere tre millioner, så man har godt otte millioner til som det så fint lyder. Blandt andet så man kan trafiksikre kommunens veje bedre. Heriblandt krydset ved Novo Nordisk.

Laver I grin med os?

Så snakker man om, at en løsning i gågaden er for dyr. Af de otte millioner, hvoraf en del skal bruges til trafiksikkerhed, er der vel ikke nogle steder det er mere påkrævet end i gågaden? Det er her den første ulykke sker. Folk på Måløv Byvej/Måløv Parkvej ved de skal passe på. Her færdes ikke børn alene. Siger ikke, at det ikke kan være godt, siger bare: Lad os beskytte børnene og de gående først.

Sidste uge havde vi over 21 biler i tidsrummet 19.15 til 19.45. Det er et krav der gøres noget.