Politi uge 24

Bilist med meget i bagagen

Mandag den 12. juni klokken 04.05 blev en politipatrulje opmærksom på en personbil på Hold-An Vej i Ballerup, hvor de fik mistanke om, at føreren var påvirket af spiritus.

Da politiet signalerede til føreren, at han skulle standse bilen, satte denne i stedet farten op og kørte videre – med politiet i hælene.

Føreren af bilen, en 26-årig mand, standsede bilen på Vestbuen, hvor han forsøgte at stikke af til fods, men uden held. Manden blev standset og anholdt af en betjent, hvorefter han blev sigtet for at køre bil, mens han var svært påvirket af både alkohol og euforiserende stoffer, ligesom han blev sigtet for at køre bil uden førerret.

Ved opslag i politiets systemer sås det, at bilens nummerplader tilhørte en anden bil, ligesom selve bilen også var meldt stjålet i december 2016. Derfor kunne føreren også tilføje en sigtelse for brugstyveri til sit i forvejen imponerende repertoire af sigtelser.

En 44-årig mand, som var passager i bilen, blev ligeledes anholdt som mistænkt i sagen.

Fik stjålet pungen

Mandag den 12. juni klokken 07.11 anmeldte en 49-årig kvinde, at hun havde fået stjålet sin pung i forbindelse med, at hun i weekenden havde været ude at handle i et supermarked i Ballerup Centret.

Kvinden havde bemærket en mand, som gik tæt op ad hende, men havde ellers ikke bemærket noget mistænkeligt, hvorfor hun ikke vidste, hvordan eller hvornår hendes pung var blevet stjålet.

Indbrud i lejlighed

Mandag den 12. juni mellem klokken 07.30-15.15 brød en ukendt gerningsmand ind i en lejlighed på Bispevangen i Ballerup.

Gerningsmanden havde fjernet låsecylinderen i lejlighedens hoveddør og dermed skaffet sig adgang, inden vedkommende havde gennemsøgt flere af lejlighedens værelser.

Gerningsmanden forlod stedet med et større pengebeløb og forskellige elektroniske genstande.

En mulige gerningsmand er set og beskrives som: Dansk mand, cirka 178 cm. høj, 40-50 år med mørkt, kort hår. Han var iført en sort jakke med en lys stribe på begge ærmer, sorte bukser med lommer på siderne, ligesom han havde medbragt en sort skraldepose.

Bortvist for butikstyveri

Tirsdag den 13. juni klokken 13.05 blev en 35-årig mand tilbageholdt for butikstyveri i Ballerup Centret, hvor manden havde stjålet varer fra fem forskellige butikker. Manden blev efterfølgende bortvist fra centeret.

Anholdt for spritkørsel

Tirsdag den 13. juni klokken 21.39 forsøgte en patruljebil rent rutinemæssigt at standse en personbil på Jonstrupvej i Ballerup.

Men da patruljen gav signal til føreren om at standse, satte føreren farten op og drejede ned ad Kirsebærvej og parkerede bilen på en parkeringsplads og forsøgte at stikke af til fods.

Kort tid efter blev føreren, en 32-årig mand, pågrebet og sigtet for at have kørt bil, mens han var påvirket af alkohol og flere forskellige euforiserende stoffer, ligesom han blev sigtet for at køre bil på trods af, han ikke havde noget kørekort.

Tricktyveri i Måløv

Fredag den 16. juni klokken 15.40 var en 74-årig kvinde ude for et tricktyveri på p-pladsen ved byggemarkedet på Jørgen Andersensvej i Måløv.

En kvinde dukkede op og spurgte om vej til et hospital og hun gik derefter ud af sin bil for at forklare vejen. Den 74-årig kørte derefter videre, men opdagede kort efter, at hendes dankort manglede fra hendes pung.

Der var desuden foretaget en del hævninger på hendes kort efterfølgende.

Tricktyven beskrives som 30-årig kvinde med anden etnisk herkomst end dansk, 165-170 centimeter høj og almindelig af bygning. Hun var iført lyst tøj og havde lange negle med lyserød neglelak på.

Løsnede hjulbolte

Den meget uheldige tendens med at folk får løsnet deres hjulbolte er desværre også nået til området. Først ramte det to parkerede biler på Baltorpvej i Ballerup. Der skete heldigvis ingen skade.

Desuden fik en bil i perioden 14. juni og 15. juni løsnet sine hjulbolte, mens den stod parkeret på Ålegårdsvej i Skovlunde. Der skete dog ingen skade, da ejeren hørte en mærkelig lyd, da bilen kørte og fik stoppet.

Flere indbrud

Der er i perioden sket en række indbrud. Den 10. juni og igen den 13. juni gik det ud over to villaer på Dalvænget i Ballerup.

Mellem den 14. juni og den 18. juni var der ubudne gæster i to villaer på Præstevænget i Ballerup og den 15. juni gik det ud over en villa på Roasvej i Ballerup.