Politiet strammer grebet om gågade-bilister

I de seneste måneder er problemet med bilister, der kører eller parkerer i Centrumgaden i Ballerup eskaleret voldsomt. Rigtig mange bilister kører igennem gågaden fordi de ikke ’gider’ køre udenom, og rigtig mange parkerer, hvis de skal i banken eller på restaurant. De mange biler i gågaden har fået både borgere og politikere til at råbe højt om p-afgifter og trafikchikaner. Men nu er Københavns Vestegns Politi også gået ind i sagen.

»Vi er blevet orienteret om sagen af borgmesteren og vi er efterfølgende begyndt at patruljere mere i gågaden. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi også har andre forpligtelser i politikredsen for tiden og det betyder selvfølgelig, at vi ikke kan være til stede hele tiden. Men vi har haft færdselsafdelingen derude flere gange og vi har haft fat i flere og fortalt dem, at det er en gågade og ikke en almindelig gade,« siger politikommissær Lars Lypart, leder af lokalpolitiet.

De gode eksempler

Politikommissæren undrer sig over, at rigtig mange af de personer, som patruljerne har haft fat i, er lokale handlende.

»Jeg synes de handlende i gaden burde være de gode eksempler. Vi må så fortælle dem, at de må gerne bruge gaden til af- og pålæsning af varer, men derefter er det slut og de skal fjerne deres biler. Det betyder ikke, at der ikke er andre, der bruger gaden til gennemkørsel, for det er der helt sikkert. Men de handlende i gaden burde gå forrest med det gode eksempel,« siger Lars Lypart.

Indtil videre har politiet kun haft den løftede pegefinger oppe, men snart kommer bødeblokken frem.

»Vi begynder med at appellere til deres sunde fornuft og vi er flinke og rare ved dem, når det er de lokale handlende. Men det er klart, at hvis det ikke hjælper, så tager vi andre metoder i brug og så kommer bøderne frem. Vi er nødt til at sende det signal, at det ikke er i orden at bruge gågaden som gennemkørselsvej,« siger Lars Lypart, der ikke kan afvise, at det har fremmet problemet, at nærpolitistationen er nedlagt.

Manglende politistation

»Det kan sagtens være, at det har en betydning at nærpolitistationen er væk. Men jeg må så også sige, at selvom nærpolitistationen var her, så var der ikke meget bemanding i forvejen. Men det har måske haft en præventiv effekt,« siger Lars Lypart, som påpeger, at politiet koncentrerer sig mest om kørsel. Parkering hører primært under det kommunale p-korps.

»Jeg har en fornemmelse af, at p-vagterne er ganske effektive og når det kommer til parkering er det primært dem, der sætter ind. Men om de skal være der i længere tid eller være mere restriktive det er ikke vores afgørelse,« siger Lars Lypart.

I debatten har der været flere forslag fremme om, hvad man reelt kan gøre for at forhindre, at folk overhovedet kører ind i gågaden. Der er politiet åbne overfor alle forslag.

»Når man snakker om fjernstyrede pullerter, så er det et effektivt værn mod biler. Men det kræver også noget administration, for hvem skal have nøgler og den slags. Desuden er det kommunen, der skal betale, så det er jo en politisk afgørelse. Men vi er åbne overfor alle muligheder,« siger Lars Lypart, som håber, at politiets drypvise tilstedeværelse vil være med til at sende signalet til de ’dovne’ bilister om, at det i sidste ende kan blive dyrt at bruge Centrumgaden som gennemkørsel og i stedet holder sig til de parkeringspladser, der findes i forvejen.