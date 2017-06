Penge til parkour, projekter og junglesti

I de forgangne uger blev der sat konkrete navne på de projekter, der skal have penge fra borgermillion-puljen i Måløv, Ballerup Syd, Skovlunde og Ballerup nord.

Her skulle der nemlig stemmes om de endelige projekter, der skal have del i den million kroner, der er sat af til projekter i disse bydele.

I Ballerup Nord faldt valget på projekt ’Fællesskab for de unge i Nord/Lundegården’. Det betyder, at arbejdet med at etablere en parkour/multibane er kommet et skridt nærmere.

I Måløv fik de tre projekter alle en pose penge med hjem, idet man blev enige om at dele pengene på alle tre projekter. Det betyder, at planerne om en overdækket aktivitetsplads, en junglesti og en frisbee-golfbane samt Mere Monitor-projektet kan fortsætte.

I Skovlunde blev man enige om at realisere projektet ’Fællesskaber med bold og leg’, der har til formål at etablere en række idrætsfaciliteter i Skovlunde Syd.

Endelig bestemte man i Ballerup syd, at der skal sættes penge af til projektet ’FordiKultur og Jazz på Torvet’ med fokus på kulturelle og musikalske oplevelser i centrum af Ballerup.

Man kan læse meget mere om projekterne på ballerup.dk/borgermillionen2017.