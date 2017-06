Forfatteren kiggede forbi KLIMA

Et stuvende fuldt Baghuset var med, da teatergrupen KLIMA sidste søndag afholdt sommerkoncert. Koncerten var en del af den store skammerfestival og genhør med tidligere KLIMA-forestillinger og indeholdt en række sange fra netop forestillingen ’Skammerens Datter’, der opføres som musical til efteråret i Baltoppen LIVE.

Musicalen er skrevet på baggrund af de populære bøger af Lene Kaaberbøl.

Men ikke nok med, at koncerten gik godt og der var masser af publikum. For blandt de mange fremmødte var også forfatteren til Skammerens Datter, som selv havde købt billet for at se, hvad KLIMA havde skabt. Netop forfatterens tilstedeværelse gav en særlig stemning på dagen.

Magisk oplevelse

»Det skabte en særlig stemning hos hele holdet, at hun var til stede under koncerten. Det var for alle en magisk oplevelse,« siger Maria Schrøder, instruktør i KLIMA.

Udover den særlig gæst var også middelalderorkestret GNY med, hvor de akkompagnerede Skammer-sangene og da det 50 mand store KLIMA-kor afsluttede med skammersangene, var det lige før, at taget i Baghuset lettede.

Lene Kaaberbøl var ikke inviteret til koncerten, men havde af eget initiativ købt billetter og gav efter koncerten udtryk for, at hun glæder sig til at se forestilllingen til efteråret