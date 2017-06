Amatører for fuld udblæsning

»Jeg er skuffet«. Med disse ord rejste en midaldrende kvinde sig i lørdags fra amfiteatret i Skovlunde Bypark og forlod årets sommerteater, før det var forbi.

Rammen var ellers i orden. Termometeret var kravlet op på 22 grader, en frisk vind sikrede sammen med kolde fadøl, popkorn og hjemmebag, at publikummerne ikke nedsmeltede på tilhørerrækkerne.

Men det var ikke nok til at frembringe andet end høflige klapsalver som reaktion på det, der skulle være en parodi over Lewis Carolls klassiker fra 1865 ’Alice i eventyrland’. En børnebog der har været udsat for utallige fortolkninger og filmatiseringer. Nu også i en Skovlunde-udgave, idet Bo Vilstrup fra den lokale teatertrup har omskrevet og instrueret årets traditionsrige sommerspil, som hvert år opføres i amfiteateret i Skovlunde Bypark.

Grunker og klunker

Ifølge programmet, som publikum fik udleveret ved indgangen, syntes Bo Vilstrup, at manuskriptet til ’Alice i Eventyrland’ var ’for kedeligt’, hvorfor han satte sig ned og omskrev stykket.

Uanset om man synes om det originale forlæg, og at forfatteren Lewis Carolls menes at have haft en fascination af en ti-årig pige, der hed Alice, da han skrev sin bog, så kan man stille spørgsmålstegn ved, om lumre replikker med reference til den menneskelige anatomi syd for bæltestedet hører hjemme i en familieforestilling.

I et replikskifte mellem karaktererne bossen og arrangøren ’leges’ der med ordene ’grunker’ og ’klunker’. Replikskiftet lyder nogenlunde sådan her:

»Hit med grunkerne«

»Klunkerne, hvad har mine kønsorganer at gøre med…..«

Der var flere af den slags tåkrummende replikker undervejs, som nogen burde have gjort indvendinger mod. I en pressemeddelelse udsendt forud for forestillingen, skriver amatørspillerne selv, at der har hersket ’kaos’ under prøveforløbet. Var de ikke færdige med at øve?

Lokalpatriotisk knudepunkt

Man kan sige meget om amatørteater og det sympatiske i, at spillerne mødes og hygger sig med at skabe en forestilling i fælleskab, mens de lærer den disciplin, det kræver at skulle sætte en stor forestilling på benene. Men når man nu bruger så mange kræfter på det, får frivillige hjælpere til at gå til hånde og bliver imødekommet med tilskud fra den kommunale fælleskasse, er det ærgerligt, at de medvirkende ikke havde fået et nemmere materiale at arbejde med.

’Alice i Eventyrland’ foregår i et magisk univers fyldt med symbolik og scenografiske deltaljer, der trods alt er svære at genskabe i regi af et amatør-teater med få midler og under fri himmel.

»Det var bedre sidste år,« fastslog den skuffede dame. Men mon ikke, hun og andre i bedste lokalpatriotiske ånd vender tilbage for at støtte et lokalt initiativ, der har rundet de 29 somre og været omdrejningspunkt for kulturlivet i Skovlunde i snart tre årtier.

Se billeder fra forestillingen: Kaos i Eventyrland