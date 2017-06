Nedtælling til Jonstrup Jazz Festival

I år bydes der på et gensyn med Mike Andersen Band, koncerter med Scandinavian Old Stars, Martini & Friends, Musikskoles Jazz/funk hold, Josefin Björk Werner & The Joyful Swing Band, TobaccoBand, Farum Big Band Krudthusets børnekor, Moussa Diallo Trio og Kansas City Stompers med Rikke Mølgaard.

Udover jazz for store og små, har et væld af aktiviteter fra parkourbane og hoppeborge over grafikværksted og stenhuggeri til mulighed for at prøve at spille på et instrument under kyndig vejledning af en lærer fra Furesø Musikskole.

Festivalen foregår den 18., 19. og 20. august og er for hele familien. Læs mere på www.jonstrup-jazz.dk