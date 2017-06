På tur med vandrelauget

Turen starter ved stoppestedet Gadebrøndsvej (Ledøje Bygade) klokken 9.50, når bus 159 kommer fra Ballerup Station. Her vil turleder Anita Garbers være parat og tage imod deltagerne.

Anita leder deltagerne forbi Ledøje Kirke over markerne til landsbyen Nybølle. Herfra går turen videre til blandt andet gravhøjen, voldstedet og Edelgave Gods, inden der sættes kurs mod Smørumovre gadekær og kirke – og op til udsigten fra Kong Svends Høj. Turen slutter ved Kildedal Station cirka klokken 14.20.

Alle er velkomne til at deltage. Der bliver pauser undervejs, så det er tilrådeligt at tage mad og drikke med. Det koster et mindre beløb at deltage.