Kørsel og parkering i Centrumgaden

Tænk sig, at det er kommet så vidt, at man som ganske almindelig borger ikke kan gå sikkert og fredeligt i gågaden og handle, uden risiko for liv og lemmer. Og uden risiko for at blive påkørt af mennesker, der er så selvfede og respektløse overfor dansk lov og orden, at beboere og handlende må springe for deres liv.

Men det tror da pokker! For vi sætter da bare nogle pæne blomsterkummer op langs gågaden?

Blomsterkummer som jeg i øvrigt har ønsket mange flere af langs Frederikssundsvej, men det har der sjovt nok ikke været velvillighed til at imødekomme.

Og nu kommer så min pointe, som er løsningen på parkeringsproblemet i Centrumgaden: Det er, at kommunen køber en ordentlig røvfuld hjullåse! For så vil problemerne nemlig løse sig selv, når ejeren kommer og vil have sin bil frigivet.

Det skal naturligvis udløse en kæmpe bøde at parkere i Centrumgaden, penge der vil lune rigtig godt i kommunekassen, så der kan blive flere midler til den generelle velfærd blandt værdigt trængende borgere i Ballerup Kommune.

Løsningen på bilkørslen i Centrumgaden er: Mere politi på gader og stræder i Ballerup, for det er åbenlyst nødvendigt hvis ikke det skal koste menneskeliv.