Vi gør ikke grin med dig

Jeg blev faktisk lige så skuffet som dig da jeg så placeringen. Jeg har fået den forklaring at der skal kunne komme redningskøretøjer igennem.

Det stopper ikke mit ihærdige forsøg på at stoppe gennemkørsel og parkering i vores gade. Jeg har haft et kaffemøde med Dan Knudsen hvor vi diskuterede mulige løsninger, blandt andet pullerter i begge ender, det er jo en både dyr og besværlig løsning, men jeg er villig til at bruge den nødvendige økonomi og det er den socialdemokratiske gruppe også. Det glædelige er at Venstre nu melder ud, at de også er med og foreslår det til budget 2018. Jeg vil rigtig gerne i gang nu så vi får det effektueret allerede i indeværende år. Det vil vi tale med Venstre om.

Jeg har fået en idé som måske kunne fungere og den koster gratis. Vi lukker gaden på midten med de smukke kummer så kan der køres ærindekørsel fra begge ender. Det har jeg bedt forvaltningen arbejde videre med. Nu må vi lige vente, men ikke ret længe, på en god løsning.

Til dine kommentarer om Jungshøjvej og Novo kan jeg kun sige: Jo det var bydende nødvendigt, ligesom gågaden.