De almene boliger og beboerdemokrati

Det er også her ældre flytter ind i deres livs efterår og nyder livet sammen med de mange børn og leg, på de mange kvalitetslegepladser, der findes ved alle almene boliger. Her er fællesskaber, banko spil, syklubber, seniorklubber, cafeer drevet af frivillige og meget mere.

I de almene boliger er der tæt til nabo, genbo og overbo, men det går for meste fint, fordi man respekterer hinanden. Det også her, dem der kan have det svært i livet bor. Det en stor opgave for den enkelte og dem der bor rundt om. Men for det meste hjælper dem, som har overskuddet. Der er også gerne højt til loftet og god plads mellem blokkene.

Og så har man noget af det vigtigste – beboerdemokratiet. Her er alle lige, og har lige meget at skulle have sagt. Selvfølgelig vælger man en bestyrelse til at køre butikken, men man er altid til velkommen til selv at stille op og tale sin sag.

Det her er selvfølgelig den rosenrøde fortælling om vores almene boliger. Selvfølgelig er alt ikke sådan. Men der hvor det ikke er, kan det blive det. Bare I står sammen, hvor I bor og trækker på samme hammel, er det danske beboerdemokrati så stærkt, at det kan klare det meste. Det er her alle boligsociale problemer bliver løst. Det må hverken folketinget eller kommunalbestyrelsen i Ballerup glemme.