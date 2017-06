Svar til V om gågaden

Det er et kæmpe problem både for beboerne og de gående i gaden. Vi har jo talt om både problemet og mulige løsninger både i TMU’s eventuelt og i vores politiske grupper. Vi har faktisk allerede et tilbud på pullerter i begge ender liggende, men det er en dyr løsning, det vil koste omkring 400.000 kroner, men både jeg og resten af den socialdemokratiske gruppe er villige til at bruge den nødvendige økonomi. Vi vil bare gerne arbejde meget hurtigt, finde økonomien og udføre projektet allerede i år. Det er for lang tid at vente til 2018. Problemet skal løses nu, så vi kan få GÅgaden tilbage.

Det kan jo være, at der er en enklere og billigere løsning på problemet. Jeg har bedt om, at forvaltningen kigger på en lukning af gaden på midten, så der fortsat kan køres ærindekørsel, men fra begge ender. Det vil hindre gennemkørsel.

Tak for jeres villighed til samarbejde.