Konservativ beskylder S-folk for populisme

Ved valget for fire år siden var en af de konservative mærkesager, at der skulle indføres en slags borgerombudsmand, som er en uvildig person, uafhængig af parti- og embedsinteresser, der skal varetage borgernes interesser i udvalgte sager. Siden har partiet foreslået det flere gange. Alle gange blev det blankt afvist af socialdemokraterne. Sidste år kom Enhedslisten også med et lignende forslag, igen uden tilslutning fra den socialdemokratiske gruppe.

I den forgangne uge dukkede spørgsmålet op i en gruppe på facebook. Her ville en borger høre, om der findes en borgerrådgiver i Ballerup. Her var svaret, at det findes der ikke, og at man må benytte de almindelige klageadgange kommunen har. Men et stykke nede i tråden greb Helle Tiedemann og Lolan Ottesen fra Socialdemokratiet bolden og proklamerede, at en borgerrådgiver er en god ide og at socialdemokraterne tager det med i budgetforslaget for 2018.

Rendyrket populisme

Den udmelding kom bag på nogen. Især det konservative kommunalbestyrelsesmedlem Martin Jonassen har fået de to socialdemokraters udmelding galt i halsen. Han mener, at det er rendyrket populisme og valgkamp, når socialdemokraterne pludselig tager ’æren’ for et forslag, som andre partier har foreslået i årevis.

»Nu har socialdemokraterne være imod det her forslag i årevis. Det er blevet blankt afvist, fordi de ikke kunne se ideen i det og ikke mente, at der var behov for det. Så lige nu, fem måneder før et valg, er det pludselig en god ide og noget, som socialdemokraterne vil tage med til budgetforhandlingerne. Det er fuldstændig vildt og det er at tage æren for andres ideer. Det er rendyrket populisme. De mener, at det har modnet i partiet. Det er fint, at man kan blive klogere, men jeg mener det handler om valgkamp og intet andet,« siger Martin Jonassen, som mener, at den slags kræver en reaktion.

»Man kunne sige, at jeg kunne være ligeglad. Men hvis ingen reagerer, bliver denne ide, som vi og i øvrigt også Enhedslisten har foreslået, pludselig til S-politik. Der er tilsyneladende ingen nedre grænse for, hvad man vil sælge og hvordan man gør det. Det skal bare ikke få lov til at stå uimodsagt,« siger Martin Jonassen, som undrer sig over, at socialdemokraterne ikke kan komme med deres egne ideer, men er nødt til at ’låne’ andre partiers sager og forsøge at gøre dem til sine egne.

Også Enhedslisten har et par gange forsøgt at foreslå en borgerrådgiver, men uden held.

»Jamen det er da dejligt, at det bliver til noget, for det er svært at få noget igennem, hvis ikke S vil være med. Der må være sket noget i S-gruppen, siden det nu er en del af deres politik. Det glæder jeg mig til, så nu vil vi ikke foreslå det mere, for nu har de lovet det. Så har vi bare nogle andre krav til budgetforhandlingerne,« siger Mette Hedegaard (Ø), der tager S-folkenes udmelding ganske roligt, selvom hun godt kan forstå, at det kan virke lidt provokerende, at de ’overtager’ sagen.

Baseret på erfaringer

Men Helle Tiedemann (A) mener ikke, at hun er populistisk eller ’låner’ andres ideer.

»Vi forsøger ikke at tage andres ideer og jeg kan ikke genkende det med at være populistisk. Det har været foreslået af andre før, det anerkender jeg, og det skrev jeg også på facebook. Jeg har ærgret mig over, at vi ikke haft ønsket om en borgerrådgiver i mit parti tidligere. Det har jo være oppe at vende et par gange og jeg har været enig i, at det er en god ide. Men hos socialdemokraterne mener vi nu, at det nu er tid til at indføre en borgerrådgiver. Igennem de seneste år har vi set erfaringer fra andre kommuner og det har vist sig, at det har været en god ide at have en uvildig person til at kigge på sagerne. Så derfor har ideen nu modnet hos os. Det er tydeligt for mig, at vi lytter mere og inddrager borgerne mere nu end tidligere, så derfor er en borgerrådgiver en god ide,« siger hun og fortsætter:

»Jeg ved godt, at nogen vil sige, at det virker mærkeligt, at vi synes, det er en god ide kort tid inden valget, men det handler ikke om valgkamp. Det handler ganske enkelt om, at det er en god ide, som vi nu vil tage med til budgetforhandlingeren, uanset hvem de har fået ideen. Det vigtigste er, at vi får skabt det bedste for kommunens borgere.«

Helle Tiedemann opfordrer samtidig alle partier til at byde ind med forslag i budgetforhandlingerne, så man kan få skruet den bedst mulige borgerrådgiver-løsning sammen. Måske Ballerup kan have en borgerrådgiver om et halvt år, hvis alt går efter planen.

Tråden på facebook er i øvrigt efterfølgende blevet slettet, hvilket blot får Martin Jonassen til at undre sig endnu mere.

»Det er den gamle strategi, om, at hvis nogen er uenige eller argumenterer imod dig, så sletter man bare beviserne. Det bliver det ikke bedre af,« siger Martin Jonassen.