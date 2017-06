Nybyggerne elsker stadig Skovlunde

Solen skinner og fuglene fløjter mens byens larm virker ret langt væk. Der er stadig fredeligt på Brobyvej i Skovlunde, selvom årene også har sneget sig ind på den vidtforgrenede villavej. Lige overfor bliver der bygget og håndværkerbilerne holder i kø mens bilradioen sender nutidig popmusik ud i de nærliggende haver. For enden af vejen er der ved at blive gravet op og også her fylder arbejdsbiler godt på vejen. Mange af husene er helt klart af nyere dato og er formentlig anden generation af huse eller i hvert fald stærkt renoverede udgaver af de oprindelige.

I et af husene bor Birthe og Jørgen Mortensen. De har selv bygget deres hus og det står i næsten original stand endnu. Her har de faktisk boet siden 1956 og dengang så her noget anderledes ud. Faktisk var Skovlunde dengang bare en lille landsby uden veje og endda uden en kirke. Der var kun grusveje der forbandt de få huse, der lå spredt mellem marker og enge.

Men folk skulle flytte fra byen og ud på landet og derfor blev der udstykket grunde, hvor unge par kunne købe en grund og bygge et hus. Det gjorde Birthe og Jørgen den 1. maj 1956. De betalte 2100 kroner for grunden, hvilket var et helt vildt beløb dengang og byggede deres hus.

Et hus, der siden skulle danne rammen om et aktivt liv for begge og ikke mindst opvækst for fire børn og i dag base for børnebørn og oldebørn.

For et par uger siden kunne de to fejre diamantbryllup med åbent hus og stor fest for den omfangsrige familie, venner og bekendte. Det var en stor dag, som de begge nød. Men det var også en dag, hvor de kunne se tilbage på 60 år i Skovlunde som nogen af de eneste tilbageværende oprindelige nybyggere i byen, der er gået fra landsby til forstad.

En tur til Jylland

Vi besøger parret, der stadig udstråler stor glæde for hinanden og for den by, som de har haft som deres base i mere end 60 år.

»Vi mødte faktisk hinanden som 7-årige. Jeg er jo Vesterbro-dreng og skulle på feriebesøg hos min tante og onkel i Skanderborg. Der legede vi sammen. Jeg interesserede mig jo ikke for piger i den alder, men der var noget specielt ved Birthe allerede dengang. Hun boede i en nærliggende by og vi sås ikke så meget, men indtrykket holdt. 10 år senere var jeg til fest samme sted og der var Birthe også med. Vi dansede og så var der ikke rigtig mere. Men så ville skæbnen, at Birthe skulle til København med samme tog som mig, fordi hun skulle afslutte sin uddannelse som barneplejerske i København. Så fulgtes vi, jeg bar hendes kufferter hele vejen og så var der vist ikke nogen vej tilbage,« griner Jørgen, som var helt overbevist om, at han havde fundet sin ’eneste ene’.

Parret blev forlovet i 1954 og flyttede til Skovlunde som de eneste på vejen dengang i 1956. Huset blev bygget og det samme blev tilværelsen. De fik fire døtre sammen, som alle er opvokset i huset, har gået på Rosenlundskolen og føler stor tilknytning til barndomshjemmet.

Ingen af børnene bor i Skovlunde i dag, men huset er stadig rammen om et liv med syv børnebørn og syv oldebørn.

Stadig aktive

Jørgen og Birthe er den slags mennesker, der ikke kan gå i supermarkedet uden at hilse på alle mulige. De har igennem årene lært rigtig mange at kende og det er ikke så mærkeligt. Jørgen har i 30 år haft sin egen køle- og ventilationsvirksomhed, der blandt andet har lavet klima- og ventilationssystemet på Ballerup Rådhus, mens Birthe i ti år har været leder af daginstitutionen Ellekilde i Skovlunde. I dag er de begge aktive golfspillere, Jørgen som formand for oldboys-afdelingen og Birthe mest for sjov. Så de har ikke opgivet det aktive liv, selvom arbejdslivet er stoppet. Men de kan også mærke, at tiden har ædt sig ind.

»Vi er det eneste par tilbage fra dengang. Vi var jo ret unge, da vi købte huset. Alle andre er enten enker, enkemænd eller væk. Men vi holder stadig meget af Skovlunde og synes stadig det er en oase. Derfor falder det især mig svært at flytte. Huset har vi jo selv bygget og det betyder meget. Men inden vi bliver 90 (parret er 83 år) skal vi flytte,« siger Jørgen, som ellers er den mest udfarende af de to.

Inden han begyndte som selvstændig, arbejdede han blandt andet på Grønland. Her var det faktisk lige før, at Jørgen kom af dage.

»Der skete en voldsom gaseksplosion i den bygning vi var i. Jeg havde netop forladt bygningen fordi jeg havde et byggemøde og ikke kunne spise frokost med de andre, som jeg plejede. Sekunder efter eksploderede huset og jeg blev slået ud af trykbølgen. Jeg mistede 16 kolleger den dag. Der var det tæt på, at jeg slet ikke kom hjem igen,« siger Jørgen, der i ni måneder måtte overlade husholdning og børnepasning til Birthe.

»Det var hårdt arbejde, men det var jo vilkårene, selvom Jørgen tog af sted i november og lovede at være hjemme til jul. Det varede så ni måneder. Men vi tog det i stiv arm,« siger Birthe.

Og netop den holdning er måske hemmeligheden bag, at de to nu har holdt sammen i 60 år og stadig elsker hinanden.

Plads til hinanden

»Det kræver tålmodighed og vi har altid givet hinanden plads til at gøre andre ting, dyrke interesser og den slags. Men jeg havde dog en betingelse. Da vi mødte hinanden krævede jeg, at Jørgen lagde boksningen på hylden. Han kunne dyrke fodbold og alt muligt andet, men boksning, det kunne jeg ikke lide,« siger Birthe.

Jørgen har i sin ungdom spillet fodbold på højt niveau ligesom han dyrkede boksning på københavnsmester-niveau. Nu står pokalerne fra den gang i ’pralehylden’ på første sal sammen med de mere nutidige golfpokaler og medaljer.

»Vi har selvfølgelig haft vores problemer, men kan vel sige, at det ville være mærkeligt, hvis der ikke var problemer indimellem. Men som jeg vidste den gang, så var Birthe noget særligt og vi har vist været heldige med hinanden. Du har i hvert fald været heldig med mig,« griner Jørgen, mens Birthe ryster på hovedet.

Spørgsmålet er, hvor de to nybyggere fra Skovlunde så vil flytte hen, når de beslutter at forlade pionerhuset.

»Så skal vi til Ballerup. En lejlighed med en god altan. Det ville være det bedste. Vi skal ikke andre steder hen. Det her område har været basen i så mange år og det skal det fortsat være,« siger Birthe Mortensen.

Jørgen nikker. Skovlunde og omegn har i 60 år været basen og fundamentet for nybyggerparret, der kom fra henholdsvis Skanderborg og Vesterbro og fandt af, at Skovlunde slet ikke var så skidt endda