Pyloner i grænselandet

Det er ikke nemt. Her på avisen oplever vi ofte, at grænser mellem byer og bydele giver anledning til stor debat. For eksempel når vi skriver om Østerhøj (er det Ballerup eller Måløv?) eller Klakkebjerg (hvornår er vi i Jonstrup?), Malmparken eller Harrestrup Ådal (hvor går grænsen mellem Skovlunde og Ballerup?) og så videre. Det er, har vi erfaret, noget, som mange har en holdning til – men det kan være svært at afgøre, hvem der har ret.

Nu er der opstået endnu en sjov lille ’’grænsekonflikt’’, idet kommunens nyopsatte pyloner, der markerer kommunegrænsen ved de store indfaldsveje, har skabt forvirring i Søndergårdskvarteret i Måløv.

Det var Konservatives Karsten Kriegel, som bor i Søndergården, der fredag eftermiddag med stor undren bemærkede, at der var blevet rejst en Ballerup Kommune-pylon med ordene ’på gensyn’ på Smørum Parkvej – men altså et stykke inden indkørslen til Søndergården, der dermed var blevet ekskluderet af kommunen.

»Er Søndergård ikke længere en del af Ballerup Kommune?« spurgte han undrende i et par af de lokale facebookgrupper.

Her kom flere kommunalpolitikere hurtigt på banen og forsikrede ham om, at det da bestemt måtte være en fejl. Og det kunne kun gå for langsomt med at få den rettet.

Det er ikke en fejl

Men, det viser sig imidlertid, som et hurtigt kig på et kort over kommunegrænserne kan afsløre, at der ikke er tale om en fejl. Pylonen står ganske rigtigt på grænsen mellem Ballerup og Egedal Kommuner. Det er nemlig Egedal Kommune der ejer det stykke af Smørum Parkvej, hvor indkørslen til Søndergården ligger, mens det, når først man er drejet ind i Søndergården bliver til Ballerup Kommune.

»Det er naturligvis noget rod, og vi kan ikke have, at der er nogen, der føler sig ekskluderet,« slår udvalgsformand Helle Tiedemann (A) fast, da vi fanger hende på telefonen for at høre, hvad enden bliver på den lille grænsekonflikt.

»Vi har naturligvis været i dialog med Egedal Kommune for at få løst problemet, og vi har aftalt med dem, at vi rykker den pylon, så den kommer om på den anden side af indkørslen til Søndergårdskvarteret,« fortæller hun.

Dermed skulle der igen være styr på tilhørsforholdene og Søndergården er tilbage i Måløv i Ballerup Kommune, hvor den hører til.