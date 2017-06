Da heksen kom til Rosenhaven

Torsdag den 15. juni tog seks børn fra børnehaven Nordstjernen på tur til plejehjemmet Rosenhaven, hvor de i samarbejde med nogle af plejehjemmets beboere, skulle lave en heks til sankthans. Formålet med besøget var, at danne rammer for samvær og samarbejde mellem børnene og de ældre.

Børnene drog af sted mod Rosenhaven med heksens hoved på en pind. De havde nemlig snydt lidt hjemmefra og havde på forhånd fremstillet heksens hoved i papmache og malet den i flotte farver hjemme i børnehaven.

Papir og iPad

Da børnene ankom til plejehjemmet var der gjort klar til at lave heksens krop. Det var en hyggelig formiddag med sjov og hygge for både børn og voksne.

Heksens krop blev fremstillet af avispapir krøllet sammen til kugler og dernæst puttet ned i nylonstrømper – og til sidst fik den en trøje på.

Snakken gik på livet løs mellem fireårige Nikolai fra børnehaven og Birthe fra plejehjemmet, der sad sammen og krøllede kugler. De havde en kamp om, hvem der var hurtigst til at krølle kugler, og blev enige om, at det måtte være Nikolai. Det kom dog heller ikke bag på ham, for som han fortalte Birthe, var man ikke så hurtig, når man blev gammel – det var hans oldemor heller ikke.

Nikolai fik også præsenteret Birthe for børnehavens iPad, og vist hende, at man både kunne spille spil og tage billeder med den – til stor forundring for Birthe.

Med i gymnastikken

Midt i »hekseriet« gik Obaida, på fem år, ud for at få noget frisk luft. Han gik på opdagelse i plejehjemmets have og hørte nogle lyde bag en åben dør. Det viste sig at en gruppe af plejehjemmets beboere var i færd med at lave gymnastik derinde – og inden længe befandt samtlige børn sig sammen med de øvrige gymnaster, hvor de spillede bold, svingede omkring og kastede med ærteposer til lyden af plejehjemmets bedste gymnastik-hits på cd-afspilleren.

Selvom børnene pludselig kom til gymnastik nåede de alligevel at lave heksen færdig og formiddagen blev rundet af med at spise madpakker i Rosenhavens kantine.

Herefter drog børnene atter mod Nordstjernen og efterlod ’Hekseline’ hos plejehjemmets beboere, hvor hun fik lov til at bo indtil hun rejste derfra, til Bloksbjerg, sankthansaften.