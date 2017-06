16-årige Max har taget HF på fire måneder

Max Fischer-Rasmussen er en ualmindelig godt begavet dreng. Nu står han – kun seksten år gammel – med en HF-eksamen og er klar til at starte på drømmestudiet matematik på Københavns Universitet efter sommerferien.

Ikke alene har han taget 18 eksaminer og prøver siden marts i år – han har også indkasseret det ene tolv-tal efter det andet. Et enkelt ti-tal er det dog også blevet til. Men det har ikke været en nem rejse.

Max, som bor i Skovlunde, kom efter nogle vanskelige år i en almindelig folkeskole på Atheneskolen, som er en friskole for højt begavede børn. Her læste han fag på gymnasie-

niveau og fulgte samtidig fag på universitetet.

Som 11-årig begyndte han at gå til forelæsninger i kvantemekanik, men han sprang første år over. Max lærte sig selv programmering som 5-årig og programmerer nu open-source-software, som er blevet brugt hele verden rundt.

Et særligt menneske

I 2016 blev Max erklæret ikke uddannelsesegnet på en gymnasial institution og fik at vide, at han hurtigst muligt skulle slå drømmen om at komme på universitetet ud af hovedet, men heldigvis gav Max ikke op.

Han havde selv læst loven på nettet, og forstået at man kunne bestå HF-fag ved hjælp af kompetencevurderinger. Så kontaktede han Vestegnen HF & VUC. Studievejleder og underviser Kirsten Hundahl fortæller:

»Jeg lavede en plan for ham, og i forløbet blev det mere og mere klart, at jeg havde at gøre med et ganske særligt menneske – både menneskeligt og fagligt,« siger hun og fortsætter:

»Pludselig kunne jeg se, at han havde mulighed for at blive student sommer 17, som var hans store ønske – og da han gerne ville læse matematik på KU, så lavede vi en ny plan, så han kunne blive student.«

Glæde og irritation

Max er glad for at få sin studentereksamen, men irriteret over, at ingen tog ham seriøst:

»Jeg er irriteret på mig selv over, at jeg skulle være 16 år for at blive student. Jeg ville gerne – og var i stand til at – have gjort dette for langt tid siden, men systemet er designet til gennemsnittet. Der tages ikke højde for de bedste eller de dårligste i Danmark. I modsætning til det amerikanske system har Danmark ingen måde, hvorpå en elev, som er foran, kan springe over,« forklarer Max Fischer-Rasmussen og fortsætter:

»Jeg har været nødt til at sidde i mindst 10.000 lektioner, hvor jeg ikke har lært noget, hvilket er spild af min tid, af lærens tid og samfundets penge. Nu er jeg kommet igennem det, men på tidspunkter havde jeg lyst til at give op. På grund af alt den spildte tid, er jeg nu allerede flere år i forvejen med mine studier. Det er fuldkomment latterligt,« slutter han.