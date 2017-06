Fotokunst i Måløv

Nana Klitgaard Danscher har hele sit liv tegnet og malet. Hun gik på kunstskole som ung og har arbejdet en del med maleri.

Det seneste årti har hun været mest optaget af fotografiet og bruger ofte sin iPhone til at fotografere med.

»At tage billeder er for mig en del af min egen indre rejse. Jeg bruger det at tage billeder som en slags egenterapi. Man kan sige, at jeg udtrykker mine følelser igennem mine billeder,« fortæller hun.

Fotografierne kredser ofte om naturen, farverne og særlige former i byrummet.

Udstillingen kan ses fra den 1. juli til 31. august i den betjente åbningstid.