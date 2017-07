Kameraer i gågaden er det eneste rigtige

Det er der så ikke noget nyt i – og de kender om nogen reglerne. En del af dem har faktisk altid været problemet. Privatbeboere har påpeget det flere gange og bliver bare mødt med hån.

Jeg stod en formiddag foran en dobbelt barnevogn og to tvillinger på armen. Alle der har haft børn ved, hvad det betyder. Taske med mad, bleer, sutteflasker og hele den besværlige opbakning der skal til, når man skal have babyer med ud.

Dagen før havde jeg parkeret og låst barnevognen fast foran en af forretningerne. Forretningens ejer kommer nu i sin store kassevogn og skal have læsset varer af. Først dytter han for at skynde på mig, idet han helst ikke skal gå de cirka tre til fire meter længere end nødvendigt.

Da jeg fuldstændigt uanfægtet bare ryster på hovedet og forsætte mit ærinde, springer hans makker nu ud og løber hen til mig og skriger mig som en idiot i hoved.

Fuldstændig opkogt af raseri gør jeg bare de ting jeg skal – nemlig få børn og grej pakket. Nu syntes chaufføren så ikke længere, han ville vente på mig. Han gasser op og kører hen mod mig for at true mig til at forsvinde.

Som den elendige chauffør han er, rammer han sin makker med sidespejlet og ikke det barn, jeg har på armen. Makkeren ryger så over i mig. Der skete ikke noget alvorligt. Derfor må det være på plads at man løfter en pegefinger.

Vi er helt til grin. Løfte pegefinger. Hvor idiotisk kan vi snart være i dette samfund. Hvor berøringsangste kan vi snart blive.

Jeg anbefaler det eneste rigtige. Kommunen finder ud af hvordan man lovligt kan sætte kamera op i begge ender. Kørsel i en gågade giver et klip i kørekortet Det kommer ikke til, at vare længe før folk får nok af at køre her. Dem der ikke fatter det mister kortet.