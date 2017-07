Socialdemokratisk zig-zag

Sidst vi så zigzag var da Helle udtalte at hun ikke ville tillade at man kunne bygge i højden ved World Trade Center i Ballerup – der har vi nu, til Venstres tilfredshed, bredt i kommunalbestyrelsen lavet et lokalplansforslag, der tillader byggeri i 15 etagers højde.

Med hensyn til gågaden så foreslår Helle først i Ballerup Bladet den 23/5 en ændring af skiltningen og at få aktiveret den kommunale parkeringsvagt. Så skriver Helle den 6/6 at hun mangler en god løsning og at renoveringen af bymidten er en forhindring for en hurtig løsning.

Den 13/6 skriver Helle så, at der bør opstilles chikaner på gågaden i form af store plantekummer.

Man kan se på billederne i Ballerup Bladet den 13/6 og 27/6 at der er rigelig plads til at vende biler, så vi tror i Venstre Ballerup ikke på en løsning alene med blomsterkummer der lukker af i den ene ende af en gågadestrækning.

Venstre i Ballerup skrev i Ballerup Bladet den 20/6, at vi foreslår en pullert løsning og vi har hele tiden ment, at der skulle nogle fysiske ændringer til for at stoppe den unødige trafik i Centrumgaden. Samme uge kunne vi læse at Vestegnens Politi vil øge deres tilstedeværelse i området samt at de umiddelbart er positive over for en pullert løsning. Tak til politikommissær Lars Lypart for den melding!

Med Socialdemokratiets zigzagkurs undrer det mig at Helle Tiedemann i Ballerup Bladet den 27/6 skriver at ”det glædelige er at Venstre nu melder ud, at de også er med …”. Vi har været klar hele tiden, det er vist Socialdemokratiet der først nu ”er med” på en løsning med pullerter!

Vi ser i Venstre Ballerups gruppe frem til at finde økonomien og hvis muligt få udført løsningen i år