Hvem er populist?

Socialdemokraterne i Ballerup Kommune med borgmesteren i spidsen arbejder for at skabe det samarbejdende folkestyre, og jeg er af den overbevisning, at vi sammen finder bedre løsninger, end hvis vi bekriger hinanden politisk.

Selvfølgelig er der forskel på partierne, men vi vil gerne lytte til de gode ideer, som de andre partier har, og selvfølgelig tager vi de gode idéer til os, og prøver at få dem til at lykkes sammen.

Socialdemokratiet er det store parti i Ballerup, det giver et særligt ansvar, som vi tager på os, så vi når hele vejen rundt.

I forhold til det konkrete emne om en borgerrådgiver, er det helt korrekt, at både konservative og enhedslisten tidligere har foreslået det.

Hvad Martin Jonassen måske ikke tænker over er, at der også er en livlig debat i den socialdemokratiske gruppe, og mange tanker og forslag. Vi har flere idéer, end der er økonomi til, det siger næsten sig selv, og forslaget om en borgerrådgiver har været oppe flere gange, ligesom der også er andre kommuner, der har oprettet en sådan funktion.

Så hvem fik idéen først? Det er da ligegyldigt. Det vigtige er, at med den øgede digitalisering og med den øgede kompleksitet i kommunernes opgaver, er behovet for en borgerrådgiver vokset.

Selvom Ballerup Kommune har en sund økonomi, skal vi stadig prioritere skarpt, men vi vil se, om vi kan finde penge til en sådan funktion i budget 2018.