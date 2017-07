Belysning i Centrumgaden

Vi beklager de midlertidige problemer med gadebelysningen. Belysningen virker igen, som den skal, og har virket siden torsdag i sidste uge. Vi har desværre haft problemer med belysningen i forbindelse med graveaktiviteten på Banegårdspladsen. Vi er i gang med at omlægge forsyningsvejen, så gadelyset fremover ikke bliver påvirket, hvis et enkelt kabel for eksempel bliver beskadiget.

Hvis du i fremtiden oplever problemer med gadebelysningen eller andet, er du velkommen til at give os et tip via Ballerup Borgertip. Så får vi besked med det samme og kan hurtigere løse problemet.

Du kan give et tip via vores hjemmeside eller via app’en ’Ballerup Kommune Borgertip’ på din mobiltelefon. Se mere på ballerup.dk/borgertip.