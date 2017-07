Kommentar til anmeldelse af byteatret

For vi elsker at spille teater, om det så er børneforestillinger, for unge og ældre, mere udfordrende, alternativt eller helt nye genrer.

Hvis man vil ha’ det bedste ud af en teaterforestilling, både for skuespillere og for publikum, er det vigtigt at være åben over for de indtryk, den giver.

Vores udefra kommende instruktør havde fået frie hænder til at skabe en anderledes og moderne forestilling, som godt måtte give publikum udfordringer – i vores moderne samfund er det vist OK at udtrykke sig også med mindre flatterende udtryk – specielt når de får et dobbelttydigt twist.

Vi glæder os til fremtidige anmeldelser af vores forestillinger – også når de fortjener positiv kritik.