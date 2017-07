Om Ballerups erhvervsklima

Ballerup kommune bidrager højest pr. indbygger på nationalt plan (målt på BNP) – dermed skaber vi størst værdi ud fra den målemekanisme

Virksomhederne i Ballerup har vækst og ansætter flere medarbejdere og har ikke mistet arbejdspladser under krisen.

Ledigheden i Ballerup er under fire procent hvilket er under landsgennemsnittet – Ballerup har gjort sig meget positivt bemærket på landsplan de seneste tre år. Antallet af ledige er faldet med knap 500 fuldtidspersoner de sidste to år.

Ballerup kommune er en de kommuner, der bruger den regionale uddannelsespulje fuldt ud til at kompetenceløfte vores borgere tættere på uddannelse og beskæftigelse. Vi bevilliger uddannelse til alle ledige.

Ballerup Kommune opsøges løbende af andre kommuner for at høre om vores tiltag og projekter – det er heller ikke helt tilfældigt!

Der udarbejdes et hav af analyser, som resulterer i forskellige rangeringer. Disse undersøgelser tager vi seriøst og vurderer omhyggeligt. Dog skal det ikke være en hemmelighed, at Ballerup ikke vil score mange points på, at vi bruger sociale klausuler og har et dækningsbidrag, som virksomhederne er forpligtede til.

Som socialdemokrater tror vi på sociale klausuler, som forpligter vores virksomheder til at tage et socialt ansvar via elev og praktikpladser – noget, som de fleste virksomheder værdsætter da det også begrænser den illegale arbejdskraft, der underminerer den danske model.

De fleste af vores virksomheder tilkendegiver, at de betaler med glæde deres dækningsbidrag, så længe der er en god service og god infrastruktur i kommunen. Dermed bidrager de igen til vores fælles velfærd. At vi så ikke bliver ”belønnet” for det i undersøgelser fra blandt andet DI og Dansk Byggeri er helt fint, så længe vi kan gennemføre vores politik.

