Sognegrænser og kommunegrænser kan være ændret, men stednavnet skulle være i orden.

Stednavne er ofte meget interessante for de fleste og – kan man sige – på en måde i kontrast med kommunens egen opfattelse. Men jeg tror, at disse kommunale ’’grænseskilte’’ både kan opfattes positivt og for nogle måske direkte advarende, alt efter holdninger.

I moderne tider skal vi værne om stednavnene, de giver områderne særkende og ikke mindst historie. Og forenkler livet i dagligdagen.