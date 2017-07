World Trade Center går i højden

Kontorfællesskabet World Trade Center er blevet en stor succes. I løbet af kort tid blev alle kontorer lejet ud og siden har man stået med et pladsproblem, fordi der stadig er efterspørgsel efter at få kontor i huset på Borupvang. Derfor har WTC spurgt Ballerup Kommune om lov til at bygge tre højhuse for at udnytte pladsen bedst muligt.

Nu har politikerne rakt kontorhuset en hjælpende hånd. En enig kommunalbestyrelse vedtog på sit sidste møde inden sommeferien, at godkende en ny lokalplan, der giver mulighed for at bygge flere kontorbygninger i op til 15 etagers højde. Det betyder, at der kan blive plads til endnu flere lejere og dermed endnu flere virksomheder i området.

Tre højhuse

Helt konkret betyder det, at der bliver udpeget tre byggefelter i området, hvor der kan opføres tre slanke bygninger i op til 9, 12 og 15 etager.

Desuden skal der sørges for gode adgange- og parkeringsforhold og desuden er der åbnet for, at der kan skabes mere liv i området ved at man kan bygge boliger, de såkaldte ’business apartments’ og restauranter og dermed skabe liv i et område, der ellers ofte er øde og forladt efter arbejdstids ophør.

Beslutningen glæder hos Venstre, der længe har ønsket en lokalplan, der kunne skabe flere arbejdspladser og byggeri i højden.

»Vi synes det er et godt forslag og det er godt at bygge i højden, fordi det udnytter kvadratmetrene bedst muligt. Samtidig bliver placeringen tæt på Malmparken, så det bliver let at komme til og fra arbejde, uanset om man er i bil eller med tog og bus. Vi håber, at den ide kan brede sig,« siger Christian Skjæran (V), medlem af kommunalbestyrelsen og Miljø- og Teknikudvalget

Han undrer sig dog over, at forslaget nu kommer så let igennem, idet formanden for udvalget, Helle Tiedemann (A), for et års tid siden, da forespørgslen fra WTC kom første gang, var meget afvisende overfor ideen om at bygge højt.

Blevet klogere

Men det handler om at blive klogere på et projekt, siger udvalgsformanden.

»Det er rigtigt, at jeg var imod at bygge i højden, da vi så forslaget første gang. Men jeg kan nu godt se, at det giver mening at bygge i højden. Det handler om, at det skal være spændende, og vi har nu fået et spændende projekt. Ideen om at skabe liv med restaurant, gode p-forhold og business apartments er rigtig god. Det vil give liv til området, så derfor er jeg nu for ideen,« siger Helle Tiedemann.

Hun påpeger samtidig, at der er brug for pladsen og at man derfor er nødt til at bygge i højden for at udnytte kvadratmetrene, når der nu er ved at være tømt for store byggegrunde.