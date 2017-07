34-årig tiltalt i makaber drabssag

En 25-årig mandligt medlem af rockerbanden Satudarah blev dræbt og parteret i en lejlighed i Hedeparken den 29. august 2016. Det parterede lig blev senere fundet i et grønt område i nærheden.

Tiltalen er nu rejst og den 34-årige mand er samtidig er tiltalt for usømmelig omgang med lig.

Den 34-årige mand blev få dage efter drabet anholdt sammen med en 21-årig mand og blev begge fængslet. Men den videre efterforskning viste, at den 21-årige var blevet tilbageholdt i lejligheden, udsat for grov vold og knivstik og tvunget til at partere liget af den dræbte 25-årige.

Derfor er alle sigtelser mod den 21-årige siden frafaldet.

Sagen er berammet til at køre ved retten i Glostrup fra den 24. til den 27. november og igen frem til den 14. december