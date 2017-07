Grønne millioner på vej

Politikerne har lige op til sommerferien bevilget en pose penge til en lang række forskellige grønne tiltag, der skal gøre det lidt mere attraktivt at være udendørs i Ballerup Kommune.

Mandag aften bevilgede kommunalbestyrelsen 1,5 millioner kroner til naturgenopretning, udvikling af beplantning og etablering af grusstier- og pladser.

Det betyder konkret, at der skal ryddes beplantning ved en række søer og vandhuller i Måløv, Skovlunde og Ballerup. Det sker som en opfølgning på den udtynding, der skete af høj beplantning allerede i 2016, hvor der blev skabt indkig til naturen forskellige steder i kommunen.

Hensigten er, at man ved at fjerne en del af beplantningen også vil øges søernes rekreative værdi for de borgere, der bruger områderne.

Hundefolde og stier

Der skal efter planen også etableres hundefolde, blandt andet på det grønne areal ved Pæremosevej, hvor der også skal laves stier, beplantning og bænke til brugerne.

Meningen med hundefoldene er, at man kan få lov til at slippe hunden fri, fordi området vil være indhegnet af et almindeligt dyrefoldshegn. Ballerup Kommune vil herefter kunne henvise borgere til at lufte hunden i disse områder.

Der vil også blive etableret hundefolde i andre områder, hvor hundeluftere i forvejen kommer med deres hunde.

Der vil blive anlagt en helt ny grussti i Østerhøj Naturpark og en række eksisterende grusstier- og pladser får en opgradering. Det vil blandt andet være stierne i Egebjerg Bypark og parkeringspladsen

ved Ballerup Super Arena.

Tryghed i Grantoften

Politikerne vil også give en million kroner til renovering af bassinkanten ved Skovlunde gadekær, tryghedsskabende tiltag i Grantoften og genplantning af træer ved det nye børnehus i Skovlunde.

De tryghedsskabende foranstaltninger i Grantoften vil især bestå i, at man fjerner en del af den tætte beplantning omkring skolen, hvor der stadig foregår en del lyssky aktiviteter. Dermed kan der skabes et bedre overblik over området og dermed også en større tryghed for beboere.

Der er i alt afsat omkring 2,5 millioner kroner til de forskellige aktivteter, der altså skal gøre de grønne arealer både mere attraktive og mere trygge for alle borgere.