Fingernemme feriebørn

Klokken har ringet ud for sidste gang dette skoleår og forude ligger en lang, lækker sommerferie. Heldigvis er der masser af aktiviteter, som ungerne kan melde sig til, i kommunens sommerferieaktivitetskatalog. Blandt andet har der været godt gang i origami-workshoppen på biblioteket i Skovlunde Kulturhus.

Origami er en gammel japanske papirfoldekunst, hvor man kan lave de mest fantastiske små værker ud af papir. Og i Skovlunde er de så heldige, at have en børnebibliotekar med japanske rødder, Aya Sawahiro, som er ganske ferm til at folde de fine figurer.

»Alle kan være med, altså børnehavebørn er lige små nok, men skolebørn kan sagtens finde ud af det,« fortæller Aya, da vi besøger hendes origami-workshop i første uge af skolesommerferien.

Rundt om bordet sidder fem børn og en enkelt forælder og folder på livet løs. Egentlig skulle workshoppen først have været begyndt klokken 10.30, men nogle af børnene kom allerede klokken 9 og gik i gang.

»Det har været så godt, i går var der ti børn og det var rigtig hyggeligt,« fortæller Aya Sawahiro, mens hun bladre i nogle udprintede opskrifter for at finde den hval, som en lille dreng gerne vil prøve at lave.

Terninger på tid

Bordet flyder med sjove og flotte papirfigurer; traner, hunde, stjerner, forskellige poser og æsker, et miniaturepiano og en meget flot terning i alverdens farver.

Mange af figurerne har tvillingerne Linus og Luna på 10 år lavet. De var også med på workshoppen i går og har siddet her siden klokken 9 og bukket, klippet og flettet papirstykker sammen – blandt andet til den komplicerede ottefarvede terning, som de begge sidder og knokler med, mens vi kigger på.

Der er kærlig konkurrence mellem bror og søster, og da Luna triumferende kan sige ’’færdig’’, som den første, brummer brormand, at det også bare er fordi, han gør sig umage.

Triumfen varer da også kort, da Aya må tilkaldes for at assistere ved samlingen af terningen og opdager, at én af Lunas papirer er foldet spejlvendt, så den ikke passer og derfor må laves om.

Og så blev Linus alligevel først færdig.

Til sidst får de dog begge samlet hver deres flotte terning og begynder straks at lede efter endnu sværere origami-værker i Ayas samling.

»Der findes ikke ret mange bøger på dansk om origami. Her på biblioteket har vi kun to, så jeg har fundet nogle opskrifter på nogle japanske hjemmesider og printet dem ud, så vi havde lidt flere at vælge imellem,« siger Aya.

Figurerne får børnene naturligvis med hjem, og så kan de jo folde videre de næste mange uger, inden hverdagen vender tilbage igen.