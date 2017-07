Nu kommer vandet fra Novafos

Vandet er det samme, men selskabet bag hedder nu Novafos. Selskabet er et fælles vandselskab, oprettet af ni sjællandske kommuner, nemlig Allerød, Ballerup, Egedal, Furesø, Frederikssund, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal, der tilsammen har 425.000 indbyggere.

Fordelen ved at lægge vandforsyningen sammen i det nye selskab er, at man sammen kan håndtere fremtidens udfordringer som eksempelvis klimaforandringer og krav om effektivisering bedre end hver for sig. Derfor har kommunerne slået sig sammen.

Vandet vil blive hentet fra samme kilde og renset i samme vandværk og der vil altså ikke være nogen forskel på vandet, ligesom prisen ikke vil stige i indeværende år., oplyser Ballerup Kommune.

Fremtidig pris vil blive fastsat ud fra aktiviteter i hver enkelt kommune og kunderne kommer altså ikke til at betale for omkostninger i nabokommunerne, understreger de.