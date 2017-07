Lukning af butikker

Efter et par ihærdige købmænd med hiv og sving drev Hjørnebutikken forgæves, kom så Aldi og tog pludselig broderparten ud af deres omsætning. Men ikke nok med det, så fandt kommunen senere lidt guld frem på en tætliggende hjørnegrund, der med lidt planændringer blev egnet til at bygge endnu en tredie butik, nemlig Fakta. Der så for nogle år siden opførte sin butik i stor stil, dog uden skybrudsambition på taget.

Mine kritiske vendinger på indsigelsen mod levevilkårne for de eksisterende butikker, fandt forvaltningen slet ikke bekymrende på det skriftlige svar jeg fik. Man kan derfor sige at grundsalget var vigtigere for kommunen, end en realistiske holdning til, om der forretningsmæssigt var behov for flere butikker i Østerhøj. Tæt opad Måløv Bygade. Men nu ses virkningen altså samfundsøkonomisk, i spild af resurser.

En ny Rema 1000 ud til landevejen, var der dog ikke noget kommunal økonomi i og formentlig derfor var det lettere at være neutral og se fornuften i og derved undgå, at Måløv by yderligere svækkes med sit kundeunderlag.

Så her bar de mange indsigelser frugt.