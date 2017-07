Mere kollektiv trafik

Motorveje bliver der investeret i selvom flere biler på vejene er dårligere for klima, miljø og vores effektivitet.

Her er den kollektive trafik jo genial.

Men det kræver investeringer i nye busruter, flere afgange på S-tog, nye letbaner og metroer, der binder regionen sammen.

Hvad kan vi gøre her i kommunen.

Bedre fremkommelighed for vores busser sammen med Movia, sørge for god cykelparkering sammen med DSB. En ny servicebusrute som går på tværs fra Grantoften til Egebjerg. Denne og de gamle ruter skal også være gratis igen.

Priserne må ned og det koster. Yes. Så brug da noget af råderummet.

Faldende billetpriser vil falde et tørt sted, til familier, der ikke har for meget.

Som gerne vil se kongens København og Tivoli med deres børn.

Og så skal man ikke spare på vedligeholdelse.

For velfungerende kollektiv trafik er ikke en overflødig luksus,

Jernbaner, metro,letbaner, og busser er en forudsætning for et ordentligt arbejdsmarked, og investerer vi ikke i offentlig transport, vil det hurtigt få alvorlige konsekvenser for landets velstand.

Vores virksomheder er også glade for deres medarbejdere, kan benytte sig af vores 5 S-tog stationer og masse buslinjer

Så venner: Bedre, billigere og hurtigere kollektiv trafik er vejen frem.