Løsning i gågaden

Puha, hvor jeg forstår din frustration over dine oplevelser med kørsel i gågaden og mødet med ubehøvlede mennesker.

Som du kan læse i denne uges avis har vi nu fundet en løsning som vi snarest sætter i værk.

Skulle de imod vores forventninger ikke være nok, så har vi faktisk truffet beslutning om at sætte pullerter op.

Jeg tror ikke på at videoovervågning alene kan gøre det og jeg er faktisk ikke så vild med at overvåge det offentlige rum hvis det kan undgås, det er formentlig heller ikke tilladt.

Jeg håber at vi nu ser en ende på al den unødvendige kørsel i gaden, så vi kan nyde gaden som den egentlig er tænkt; til handel, liv og udeservering.

Jeg ønsker dig en dejlig sommer.