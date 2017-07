Cykelchikane

Problemet er at man som cyklist ikke må køre over, når der er grønt lys, men skal vente en omgang, idet man skal trykke på en knap for at få lyset til cyklisterne til at skifte.

Det er en helt urimelig foranstaltning. Der er ikke opsat ”grøn pil” for bilisterne, hvilket man måske kunne gøre, hvis man fandt det væsentligt at forfordele disse i myldretiden.

Foranstaltningen fungerer hele tiden. Det vil sige også søndag eftermiddag, hvor der i øvrigt er meget lidt trafik og det indbyder til, at man kører over alligevel, fordi det er så helt igennem meningsløst at man skal holde som cyklist selvom der er grønt lys.

Er det en eller anden studehandel man har indgået med Tryg for at tilgodese at deres medarbejdere kan køre ind på job uden at behøve se sig for efter cykler eller hvad er ideen