Svar om zigzag

Jeg kan kun ryste på hovedet og sige pyt!

Det er korrekt, at jeg ønsker lidt zigzag kurs i gågaden eller noget helt andet som virker for både beboere og handlende. Jeg vil såmænd bare have en løsning som holder. Du skrev i sidste uge, at Venstre ville ha gågadeløsning med til budget 2018 og det er da dejligt, at Venstre nu tager imod vores invitation om at lave en løsning allerede i år. Det er vist også lidt zigzag. Jeg takker på socialdemokratiets vegne for jeres samarbejdsvilje og jeg håber, at vi kan nikke til forslaget allerede i denne uge. Nu zigzagger jeg lidt igen, for jeg vil ha den helt rigtige løsning så lukning midt i gaden bliver det ikke og pullerter bliver det heller ikke, i hvertfald ikke i første omgang.

Jeg har det faktisk godt med, at der kommer flere forslag undervejs, det tyder jo på at der arbejdes seriøst på sagen.

Det er helt korrekt, at jeg ikke drømmer våde drømme om at plastre kommunen til med højhuse, men jeg må erkende, at hvis der skal bygges mere i Lautrup, og det skal der for at fastholde vores position og for at tiltrække nye virksomheder, ja så er vi nødt til at bygge i højden. Det er jo altid en afvejning og ind imellem må man gå på kompromis. Jeg er faktisk stolt af at være fleksibel på løsningsmuligheder.

Velkommen til valgkampen 2017.