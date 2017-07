Nu bliver det sværere at køre ind i Centrumgaden

Igennem de seneste måneder har debatten raset om den massive trafik og ulovlige parkering i Centrumgaden. Trods skiltning og lejlighedsvist besøg af politiet, så er problemet ikke blevet afhjulpet. Beboere i gaden kan fortælle om hyppige problemer med folk, der parkerer i gågaden og kører igennem i høj fart.

Nu har også politikerne fået nok. Derfor har formanden for Teknik- og Miljøudvalget og med resten af udvalgets accept, besluttet at komme problemet til livs med en række foranstaltninger, der skal gøre det sværere at komme til at køre ind i gaden.

Skilte og afspærring

Det betyder, at der bliver lavet ensretninger, øgede skiltninger og ikke mindst bliver en række indgange lukket for indkørsel.

Faktisk bliver alle indkørsler bortset fra to lukket af. De eneste der forbliver åbne, er indkørslerne fra Hold-an Vej og Sct. Jacobsvej, der til gengæld bliver ensrettede. De andre indkørsler lukkes af med plantekummer eller permanente steler.

Tilladelse til vareindlevering mellem klokken 17-22 fjernes. Fremover bliver det kun tilladt at have vareindlevering mellem klokken 7-10 om morgenen på hverdage og mellem klokken 7-9 om lørdagen. Det vil gøre det sværere for en række bilister at parkere ved Centrumgadens mange ’take away’ butikker og vareudbringning vil blive sværere fremover, fordi der kan være større afstand mellem butik og bil.

Der vil desuden blive sat undertavler op om standsning forbudt i øvrig tid, så det bliver muligt at give p-bøder og uden at skulle observere bilen først.

Det vil stadig være muligt at cykle i Centrumgaden i begge retninger undefor butikkernes åbningstid og sygetransport og taxikørsel vil også fortsat være tilladt.

Hurtigt i gang

Ballerup Kommune vil allerede nu forberede effektueringen af det nye forslag, men skal dog afvente den endelig godkendelse fra politiet, inden man vil kunne se de nye tiltag i gågaden.

Efter planen skal de nye tiltag være effekturet i midten af august måned, hvis politiet altså kan godkende planen endeligt. Indtil da vil politi og p-vagter have større fokus på området, så man så hurtigt som muligt kan få skåret ned på antallet af ulovlige biler i Centrumgaden.

»Vi har sat det her i gang for at gøre det mindre attraktivt at køre ind i Centrumgaden. Problemet er eskaleret og nu må vi gøre noget. Udover de rent fysiske ting, så vil både politiet og vores p-vagter intensivere indsatsen i området, så vi kan få stoppet trafikken,« siger Helle Hardø Tiedemann (A), formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Der vil dog ikke blive tale om, at der kommer flere p-vagter i gadebilledet.

»Vi vil ikke bestille flere timer hos p-vagterne. Jeg kan som udgangspunkt ikke lide at give folk afgifter og derfor vil vi først og fremmest sørge for, at folk kender reglerne og opfører sig efter dem. Men det er klart, at når folk ikke vil rette sig efter reglerne, så kan vi skride ind. Men vi håber, at det nu får den ønskede effekt også med en øget indsats fra politiets og vagternes side,« siger Helle Tiedemann.

Kan lukkes helt af

Hvis de nye tiltag mod forventning ikke har den ønskede effekt, og kørslen og parkeringen i gågaden fortætter, så er der villighed til at optrappe indsatsen og afspærre helegågaden med de såkaldte pullerter. Det vil sige, at man ved alle indgange stiller fjernstyrede pullerter op, der så kun kan åbnes af folk med nøgle eller kort.

»Det vi sætter i gang nu skulle gerne virke. Men hvis vi erfarer, at det ikke virker, så vælger vi pullerter. Det er en dyr løsning, som vi i så fald skal finde pengene til ekstraordinært, mens vi kan finansiere denne løsning direkte fra driften. Men det er klart, at vi skal have en velfungerende gågade med det liv og hygge der skal være og ikke en masse trafik. Så vi er i sidste ende villige til at lukke af med pullerter,« siger Helle Tiedemann.

Glæde hos V

Beslutningen vækker glæde hos Venstre, der længe har ønsket at få en løsning på gågade-problemet.

»Det er en udmærket løsning, hvor vi sender et klart signal om, vi gider det ikke længere. Nu prøver vi det her af og så håber vi, at signalet er kraftigt nok og at det vil virke. Men samtidig er det også godt, at vi i mellemtiden kigger på, hvordan vi kan gå skridtet videre, hvis det ikke virker. En pullert-løsning er jo ikke bare noget, som vi kan gøre overnight. Det kræver en anlægsbevilling og det skal behandles politisk, så man kan ikke bare smække nogen pullerter op, selvom nogen foreslår det på facebook. Så kan vi lade dette virke og så bruge tiden på at finde en velegnet løsning, hvis det skulle vise sig, at dette tiltag ikke er nok. Men vi håber selvfølgelig at det er nok, og at folk forstår signalet,« siger Kåre Harder Olesen (V).

Han håber også, at både p-vagterne og politiet vil tage opfordringen alvorligt og intensivere indsatsen.

»Nu kommer der tydelig skiltning om parkerings- og standsningsforbud. Det betyder, at det bliver lettere for p-vagterne at udskrive en afgift hvis man overtræder standsningsforbuddet.

De skal ikke først observere og den slags. Og så håber jeg også, at politiet vil kigge forbi lidt oftere. Så kan det være, at ordet breder sig, at det er for dyrt at parkere og køre i gågaden,« siger Kåre Harder Olesen, som ikke ønsker flere timer til p-vagterne, men blot ønsker at de prioriterer de områder, hvor der er behov for at de er, blandt andet i Centrumgaden.